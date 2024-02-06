رئيس حكومة الجزائر ومفوضية الاتحاد الإفريقي يبحثان الأوضاع في الساحل وليبيا والسودان

بحث رئيس الحكومة الجزائرية نذير العرباوي، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، الأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية، لاسيما منطقة الساحل، وليبيا، والسودان.

جاء ذلك على هامش مشاركته- ممثلا للرئيس الجزائري- في اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا، المنعقد في العاصمة الكونغولية برازافيل.

وذكرت الحكومة الجزائرية-في بيان - أن المحادثات تناولت المسائل المعروضة على جدول أعمال القمة القادمة للاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز دور المنظمة القارية في مواجهة التحديات التي تواجهها، وخاصة فيما يتعلق بالسلم والأمن واحترام النظم الدستورية.