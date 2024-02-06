الرئيس التونسي يبحث مع رئيس وزرائه سير العمل في المرافق الحكومية

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، سير العمل الحكومي، كما اطّلع على سير العمل في عدد من المرافق الحكومية.

وتوجه سعيد -وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية- إلى مقري رئاسة الحكومة بالقصبة والكتابة العامة للحكومة.

كما تفقد الرئيس التونسي -بمقر الكتابة العامة للحكومة- عمل عدد من المسؤولين، مشددا على أن الإدارة يجب أن تقوم بدورها، وأن يكون العطاء مضاعفا، وأن يتحمل كل مسؤول المسؤولية التي يتولاها والواجب الذي يتحمله.

كان الرئيس التونسي قد أكد، في وقت سابق اليوم، ضرورة احترام القانون وتطبيقه على الجميع، ومواصلة مواجهة الفساد سواء داخل أجهزة الدولة أو خارجها.