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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إشبيلية يفوز على رايو فاليكانو 2-1 في الدوري الإسباني لكرة القدم

إشبيلية
إشبيلية

حقق إشبيلية فوزا صعبا وثمينا على مضيفه رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب تيريزا ريفيرو، في ختام الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا).

سجل هدفي إشبيلية المهاجم المغربي يوسف النصيري في الدقيقتين 19 و45، بينما أحرز إسحاق بالازون هدف فاليكانو في الدقيقة 29.

ورفع هذا الفوز رصيد إشبيلية إلى 20 نقطة في المركز السابع عشر وبفارق الأهداف عن سيلتا فيجو صاحب المركز السادس عشر وعن ريال مايوركا صاحب المركز الخامس عشر بنفس الرصيد من النقاط، بينما تجمد رصيد فاليكانو عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر وبفارق الأهداف عن فياريال صاحب المركز الرابع عشر.

ويتصدر ريال مدريد الليجا برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني.

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