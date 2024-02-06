حريق ضخم بلبنان وتدخل عاجل لسلطات الإطفاء



أفادت وسائل إعلام لبنانية باندلاع حريق ضخم في معمل صناعي في داريا حيث توجهت على الفور قوات الحماية المدنية للتعامل مع الحريق.

وأشارت ليبانون 24 إلى أن عناصر من مركز جعيتا في الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الذي إندلع فجرا، داخل معمل صناعي في داريا كسروان.

وأبانت الصحيفة ان أضرار الحريق اقتصرت على الماديات.

وميدانيا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، في الوقت الذي تواصل فيه الحزب هجماته على شمال إسرائيل.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن القصف شمل مواقع حزب الله في منطقة اللبونة، ومركز قيادة في جبين، ومباني في بيت ليف وبرعشيت، حيث يتجمع أعضاء الجماعة الإرهابية، وفقا للجيش الإسرائيلي.

أطلق حزب الله، اليوم، قذائف صاروخية على عدد من المناطق في شمال إسرائيل، دون وقوع إصابات.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه قصف أيضا مصدر النيران.