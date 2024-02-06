حمراء| مياه غامضة تغمر مدينة ليبية والسلطات تعلن: منكوبة

تعيش مدينة زليتن الليبية، كارثة بيئية وصحية خطيرة تهدد حياة السكان، بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بشكل غامض، حيث تغمر البيوت وتتحول إلى مستنقعات بعضها بلون أحمر.

وبدوره؛ قال عضو مجلس الدولة عبد الله جوان في تصريحات له : إن البيوت في زليتن الليبية أصبحت مهددة بالانهيار، وأن بعضها يبدو وكأنه يطفو على الماء.

وأضاف : الدولة تقوم بتقديم مساعدات مالية للعائلات المتضررة، ليتمكنوا من استئجار منازل أخرى، بعد أن أمر الخبراء بإخلاء المساكن الخطرة.



وتابع جوان : هذه المشكلة ليست جديدة، وأنها ترجع إلى أن بعض المناطق تعاني من صعود المياه الجوفية، وخاصة منطقة زليتن التي تتميز بخصوبتها.

وأردف : لا يوجد حتى الآن أي تفسير علمي لما يحدث في المدينة، وأن الخبراء يحاولون معرفة سبب هذه الأزمة.

وقدرت حجم الإعانات التي تم صرفها للعائلات إلى الآن بحوالي عشرة ملايين جنيه ليبي.



وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن مجلس النواب الليبي أن مدينة زليتن الواقعة على الساحل الغربي للبلاد “مدينة منكوبة” بسبب أزمة المياه الجوفية.



وقال متحدث باسم المجلس إنه تم تخصيص مبلغ مالي لمواجهة الأزمة في زليتن، دون أن يذكر قيمته.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا قد رفع حالة التأهب والاستعداد بعد زيادة المخاوف من احتمال تفشي أمراض تتصل بتلوث المياه بسبب ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن.