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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمود حجازي يهنئ زوجته بمناسبة عيد ميلادها.. شاهد

صدى البلد

هنأ الفنان محمود حجازي زوجتة بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وشارك صورة جديدة لهما خلال خاصية الأستوري، وعلق:" كل سنه وانتي طيبه ياملكتي".

 

حدوتة منسية" يعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساء، وهو يضم 30 حلقة، ومن بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

 

 

 

يدور المسلسل حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبنائه من الميراث لتكون هي المسؤولة عن كل شيء ليتنافس أبنائه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها "خيري" الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيه، ليطالبها بجزء من الميراث

 

 

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