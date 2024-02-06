ثقافة الطارف بالأقصر تناقش كيف تم إنقاذ مصر من الإرهاب

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للغة برايل" ألقاها العادلي حسان متحدثا عن من هو مخترع لغة برايل، ومفهوم برايل وطريقة استخدامها، ومتى بدأ الإحتفال باليوم العالمي للغة برايل والهدف من الاحتفال والجهود العالمية للمحافظة على حاسة الأبصار، وعقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان " كيف تم انقاذ مصر من الارهاب" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن الإرهاب وخطورته، والأحداث الإرهابية في مصر، وإنقاذ مصر من الإرهاب بفضل جيش مصر ورجال الشرطة.

أعد قصر ثقافة الطود عرض إنشاد ديني بعنوان "البردة" للشيخ محمد محمود، وأقامت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان "نتفق"، بينما نظم قصر ثقافة حاجر العديسات يوم ثقافي مفتوح متنوع لرواد القصر، تضمن ورشة فنون تشكيلية بعنوان "رسم وتلوين "نفذتها شيرين محمد، وورشة ابتكارات بالورق الملون نفذتها رحمة أحمد.

نفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنية بمناسبة رأس السنة الميلادية نفذها خالد حافظ بصحبة رواد القصر، كما نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية" رسم حر "نفذها سهري سباق، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة أشغال يدوية "عمل مفرش" نفذتها فاطمة أحمد، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "سارة والبقرة" سردها مينا عادل، تضمنت القصة الإستفادة من اللبن وجمال الأرياف وتربية البقر.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.