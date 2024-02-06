برلماني: مصر مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي والدبلوماسي للأشقاء الفلسطينيين

ثمن النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، في إطار حرص مصر الدائم على التخفيف من التداعيات الإنسانية التي يتعرضون لها.

وقال "خليل"، في تصريحات صحفية اليوم، إن ما قدمته مصر من دعم للفلسطينيين، هو استمرار للواجب التاريخي والعربي الذي تتحمله مصر تجاه الأشقاء، حيث قدمت مصر منذ إندلاع العدوان على الأشقاء الفلسطينيين كافة أوجه الدعم على المستوى الإغاثي وكذلك المستوى الدبلوماسي.

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أن مصر استقبلت الجرحى الفلسطينيين من خلال معبر رفح ولم تغلقه منذ الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، وقد أكد على ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد النائب عبد الوهاب خليل إلى أن مصر مستمرة في توجيه كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق من أجل زوال العدوان الذي يتعرض له من جانب، ومن جانب أخرى الحصول على حقوقه التاريخية في إقامة دولة فلسطينية مستقلة.