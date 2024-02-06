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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق .. وزير الدفاع التركي يصل بغداد

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن وزير الدفاع التركي يشار غولر وصل الي العاصمة العراقية  بغداد منذ قليل.


وكانت وزارة الدفاع التركية، اعلنت الأحد الماضي، مقتل أكثر من عشرة عناصر من حزب العمال الكوردستاني وتدمير مخابئ أسلحة بضربات جوية نفذتها في إقليم كوردستان.

ونشرت الوزارة التركية مشاهد فيديو توثق استهداف طائرات مسيرة تركية لمواقع لحزب العمال الكوردستاني، أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة مسلحين وتدمير مخابئهم ومخابئ الأسلحة.

وتستهدف وزارة الدفاع التركية قيادات حزب العمال الكردستناني بغارات جوية، كان آخرها العملية التي نفذتها الاستخبارات التركية في مدينة السليمانية في العراق، قتلت خلالها العضو في حزب العمال الكوردستاني حسن سبوري، الذي تورط في "أعمال تجسس على تركيا"، حسب وكالة "الأناضول".

وبدأ النزاع المسلح مع حزب العمال الكوردستاني في تركيا عام 1984 واستؤنف عام 2015، وتوجد في شمال العراق تجمّعات لحزب العمال الكوردستاني، حيث تنفذ القوات التركية عمليات جوية وبرية ضدها.

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