وسائل إعلام عبرية تحذر من تزايد التراشق الصاروخي بين حزب الله والاحتلال

دوي صفارات إنذار رأس الناقورة.. وغارات إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام عبرية لأن الأوضاع على الحدود الشمالية لكيان الاحتلال مع لبنان تزداد سخونة وهو ما ينذر بخطر كبير.

وذكرت الصحف العبرية أن تزايد حدة التراشق الصاروخي والمدفعي والغارات الاسرائيلية يومًا بعد يوم يزيد من مخاوف احتمال انزلاق الأوضاع الحالية إلى حرب شاملة.

يأتي ذلك فيما دوت صفارات الإنذار في رأس الناقورة بالجليل الغربي قرب الحدود مع لبنان.

وقبل قليل شن الاحتلال غارة على بلدة مروحين جنوبي لبنان.

من جانبه يواصل حزب اللـه منذ أمس دك مواقع ومستوطنات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة بنيران أسلحته الصاروخية التي حقق فيها إصابات مباشرة.