السعودية تدشن مصنع الطائرات بدون طيار في مدينة الرياض

نجحت شركة "إنترا" للتقنيات الدفاعية، بدعم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية ، بتدشين مصنع الطائرات بدون طيار التابع للشركة في مدينة الرياض، بقدرة إنتاجية تصل إلى 120 طائرة سنويًا، في خطوة تعزز القدرة على تلبية الطلب المتنوع والمتزايد على هذه التكنولوجيا المتقدمة، في إنجاز وطني يُحدث تحولًا في مجال الطائرات بدون طيار بالمملكة والشرق الأوسط.

ووفق وسائل إعلام سعودية؛ فيُعد مصنع شركة "إنترا" للطائرات بدون طيار مركزًا تكنولوجيًا حديثًا يتخذ من التكنولوجيا المتقدمة والمعايير الفنية العالية ركيزة أساسية لعمليات تصنيعه، ويتخصص في تصنيع هياكل الطائرات بدون طيار بمختلف أحجامها ودمج مختلف أنواع الأنظمة والحمولات، مما يعزز قدرته على تلبية احتياجات السوق المتزايدة بجانب تحسين أداء الطائرات بدون طيار في الساحة العسكرية والمدنية.

كما يتّسم مصنع "إنترا"، بالقدرة على تصميم وتصنيع هياكل الطائرات التي تمتد إلى 25 مترًا، مما يمثل تنوعًا فريدًا يلبي احتياجات السوق بشكل شامل، حيث يُظهر هذا التخصص المميز التفاني في تقديم منتجات متطورة تتناسب مع متطلبات الطيران بدون طيار في مجموعة واسعة من التطبيقات.

