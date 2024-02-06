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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحسين أداء التشغيل.. تفاصيل التحول الرقمي للشركة القابضة للقطن

صدى البلد

 أعلنت شركة كونكت الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وحلول التحول الرقمي عن توقيع  عقد استشارات فنية لمشروعات البنية التحتية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وكذلك الشركات التابعة لها.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة القابضة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والارتقاء بمخرجاته الانتاجية و تعزيز فعالية العمليات وتحسين أداء التشغيل في الشركة القابضة 

 

والشركات التسع التابعة وهم ( مصر حلوان للغزل والنسيج،  مصر للحرير الصناعي والياف البوليستر ، الدقهلية للغزل والنسيج، مضر وجه قبلي للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج،  مصر شبين الكوم للغزل والنسيج،  مصر للغزل والنسيج بالمحلة،  مصر للغزل والنسيج والصباغة بكفر الدوار،  مصر لتجارة وحليج الأقطان) 

 

وياتى ذلك من خلال اعتماد التقنيات الحديثة والحلول الرقمية في إطار خطة الوزارة للنهوض بهذه الصناعة الاستراتيجية بجميع مراحلها مرورا بتجديد المصانع وصيانتها وصولا الي التصدير وجذب الاستثمارات الاجنبية.  

ونظرا لما لدي شركة كونكت من خبرات ناجحه وكوادر فنية متميزة أنجزت بها كبرى المشروعات الاسشارية لتكنولوجيا المعلومات سواء داخل السوق المصري أو بأسواق المنطقة العربية و التي اسهمت بالاسراع من وتيرة التحول التقني في مجالات صناعية متعددة وذلك عبر تقديم حزم واسعة من الخدمات المتخصصة والتي تشمل تحليل الأنظمة، وتصميم الشبكات والحلول المبتكرة والبرمجيات المتخصصة، وتحسين الأداء لنظم واجهزة الشبكات وتهيئة أنظمة الدفاع والأمن السيبراني وحلول البنية التحتية وهو ما أهلها للنجاح في تولي مهام الأعمال الاستشارية في مثل هذا المشروع القومي يدا بيد مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج من خلال المكتب الفني لشركة كونكت لترجمة خطط التحول الرقمي الاستراتيجية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ودراسة متطلبات مشروعات الشركة القابضة وتقديم التصور الفني الامثل لها ليتم طرحها علي الشركات الموردة العامله في مجال البنية التحتية و ومن ثم الإشراف على تنفيذ تلك المشروعات خلال المراحل المختلفة الي أن يتم تسليمها طبقا لمعاير الجودة المحددة بكراسة الشروط وصولا لأعمال الصيانة والتشغيل.

وتعقيبا على هذا الاختيار، أعرب محمد محب الرئيس التنفيذي لشركة كونكت عن تفاؤله بهذا التعاون، مؤكدا على حجم المسؤولية تجاه هذا الصرح الصناعي الكبير والتي توليها الشركة أهمية قصوي وكذلك أهمية مشروعات التحول الرقمي في تعزيز القدرات التنافسية لشركات قطاع الأعمال العام والمساعدة الفاعلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لها والعمل جنبا إلى جنب مع رؤية الدولة المصرية لدعم الصناعة وسياسة دفع عجلة التحول الرقمى والتدريب علي برامجها وتحسين الأداء وضبط النفقات وزيادة الإنتاج وثقل مهارات العامل المصري للتعامل مع مستجدات سوق العمل في كافة القطاعات ،

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