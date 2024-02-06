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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

6.5 كجم شابو وهيروين.. النيابة تأمر بحبس 4 من تجار الكيف بسوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛  إثر تشكيلهم عصابة متخصصة في الاتجار بالمواد المخدرة، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كمية متنوعة من المخدرات وبحوزتهم 6.5 كجم شابو وهيروين وحشيش، متخذين من دائرة مركز شرطة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي بسوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من وحدة مكافحة المخدرات بسوهاج، يفيد بورود معلومات، مفادها اتجار 4 أشخاص بالمواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتحري عنهم وبينهما 2 لهما معلومات جنائية، وبحوزتهم 2،490 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و1،750 كيلو جرام لمخدر الشابو و1،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وطبنجة وبندقية آلية وعدد من الطلقات النارية وميزان حساس، ومبلغ مالي و4 هواتف محمولة.

وبسؤالهم عن ما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بحيازة المخدرات للاتجار بها، والأسلحة النارية للدفاع عن النفس، والهواتف للتواصل مع العملاء من متعاطي المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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