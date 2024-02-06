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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يوضح حقيقة اقتراب الأهلي من التعاقد مع موكوينا نجم صنداونز

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع توبوهو موكوينا نجم فريق صنداونز الجنوب أفريقي، وذلك عبر برنامجه المذاع مع شوبير خلال فيس بوك.

وقال أحمد شوبير إن لاعبي فريق صن داونز لاعيبة غاليه جدا علي النادي الأهلي، لكنه مكسب كبير.

وأشار شوبير إلي أنه من الممكن أن يتعاقد النادي الأهلي معه الموسم القادم وليس الحالي.

في سياق متصل أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن مروان النايب كان يعمل في إدارة التسويق بنادي سيراميكا كليوباترا، وحصل على دراسات في التسويق بانجلترا، وكان متواجدًا مع هيثم شعبان في الفريق، وقررت الإبقاء عليه.

وقال ضياء في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث على فضائية etc: "أرى أن مروان مكسب كبير للقلعة الحمراء، وهو شاب جيد ولبق وقادر على التحرك بشكل جيد، مثل خالد عبدالقادر الموجود في شركة الكرة فهو شخص احترافي ومكسب أيضا للشركة".

وأضاف: "مروان النايب شخص نشط وطموح وكان له رأي فني، وتواجد معنا في الجهاز الفني، وكان دائمًا يقدم أراء فنية، ومدير التعاقدات لابد أن يكون صاحب شخصية قوية وقادر على التفاوض بشكل جيد".

وواصل: "أمير توفيق كان له دور كبير في الفترة الأخيرة، وسيتولى منصب مهم جدا وستكون إدارة التعاقدات وإدارة الاسكاوتنج تحت قيادته، ولا يجوز أن تكون هناك ازدواجية في المناصب، لا أعرف من قام بترشيح مروان لكنه قرار جيد وسينجح بشكل كبير جدا، والأهم هو العمل الجماعي في النادي".

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