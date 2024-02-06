معهد البحوث الفلكية يوضح تفاصيل اكتشاف وكالة ناسا كوكبا جديدا يصلح للسكن

كشف جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، حقيقة اكتشاف وكالة ناسا كوكبا جديدا يصلح للسكن، قائلا: “كل يوم هناك اكتشافات جديدة لأجرام سماوية خارج المجموعة الشمسية”.

وأضاف جاد القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة “تن”، أنه حتى الآن لم يتم تحديد هل تلك الأجرام تصلح للحياة عليها من عدمه، حتى وإن كانت الظروف الجوية عليه مناسبة للحياة.

ولفت إلى أن المسافة لهذا الكوكب المكتشف 137 سنة ضوئية، منوها إلى أن “الشمس تبعد عن الأرض 8 دقائق، وما زلنا حتى الآن يصعب علينا إرسال شخص للشمس أو لأبعد من القمر”.



وتابع: “هناك تسارع فضائي لاكتشاف الأجرام الخارجية، جزء منها للمصادر الطبيعية، تكون صالحة للحياة”.

وشدد على أن هذا الكوكب ربما يكون عليه كائنات فضائية أخرى، وهذا التساؤل لم يتم الإجابة عنه حتى الآن، معقبا: “ما زال هناك أعماق غير مكتشفة في الفضاء”.



