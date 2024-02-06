كارثة جديدة بالعراق.. انهيار سقيفة موكب عزاء

استقبلت مستشفى المشخاب العراقية أكثر من 15 حالة إصابة أصيبوا جراء حادث انهيار "سقيفة" موكب عزاء في ذكرى وفاة الإمام الكاظم.



وقال مدير مستشفى المشخاب الدكتور علي حسن عبادي، في بيان صادر من دائرة صحة النجف، ان "مستشفى المشخاب العام استقبل اليوم، العديد من المصابين الذين تعرضوا لحادث انهيار سقيفة موكب عزاء بمناسبة ذكرى وفاة الامام موسى الكاظم في قضاء المشخاب بمحافظة نجف".



وأضاف أن "المستشفى استقبلت أكثر من (15) مصابا جراء الحادث، ويعاني عدد منهم من الكسور والرضوض حيث تدخل اختصاصي العظام والكسور الدكتور حيدر حسن علي لمعالجتهم".



واكد عبادي على "قيام كوادر المستشفى بإسعاف المصابين واتخاذ الاجراءات اللازمة لإنقاذ حياتهم وتحسن حالتهم".