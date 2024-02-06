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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسائل قوية من رئيس الوزراء العراقي لوزير الدفاع التركي

ارشيفي
ارشيفي

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يستقبل وزير الدفاع التركي

وقالت مجلس الوزراء في بيان رسمي: اللقاء بحث #العلاقات بين البلدين الجارين وأهمية تعزيز التعاون الأمني الثنائي بما يسهم في تحقيق أمن البلدين واستقرارهما.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء أوضح ترابط أمن #العراق و #تركيا كما هو الحال مع أمن دول الجوار وبين أهمية هذه الزيارات من أجل المزيد من التنسيق والتفاهم بين البلدين في مجال دعم الأمن والاستقرار

وشدد رئيس الوزراء على التزام العراق بالمبادئ الدستورية التي تؤكد منع استخدام الأراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار وتم اتخاذ إجراءات عديدة في هذا الصدد لاسيما عند الشريط الحدودي بين العراق وتركيا

وأكد رئيس الوزراء رفض العراق المساس بسيادته وأي إجراءات لتصفية #الحسابات على أرضه

كما أكد رئيس الوزراء أهمية الحفاظ على الأمن في #سوريا لارتباطه بالأمن القومي للعراق وتركيا

واشار رئيس الوزراء إلى ضرورة التنسيق بين البلدين من أجل تهيئة مقدمات الاستقرار التي يتطلبها تنفيذ #المشاريع المهمة مثل طريق التنمية الستراتيجي الذي يتضمن مشاريع لسكة حديد وطرق سريعة تربط #ميناء_الفاو_الكبير في مدينة #البصرة بالحدود التركية الجنوبية

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