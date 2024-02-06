حماة الوطن مهنئًا السيسي بذكرى الإسراء والمعراج: جهود مصر لا تتوقف لتحرير الأقصى

توجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالتهنئة لجميع المسلمين على مستوى العالم بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، التي تؤكد التعاليم السمحة للدين الإسلامي الحنيف.

وقال الحزب: 'في هذه المناسبة، نسأل الله أن يعيد علينا هذه المناسبات ومصر والأمة العربية والإسلامية تنعم بالأمن والأمان والاستقرار".

وأكد حزب حماة الوطن، الجهود المصرية من أجل استعادة المسجد الأقصى المحتل، والحفاظ على القضية الفلسطينية، ودعم الفلسطينين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأافف: “كانت وستظل القضية الفلسطينية هي الشغل الشاغل للدولة المصرية وقيادتها السياسية، ولا يخفى على أحد التحركات على جميع المستويات من أجل الحفاظ على المقدسات في فلسطين، وفي مقدمتها المسجد الأقصى”.

وتابع: “كل عام والأمة الإسلامية والعربية بخير بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، ونسأل الله أن يمن علينا بتحريره أولى القبلتين وثالث الحرمين”.