ندعو الله لتحرير الأقصى المحتل.. رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج جاء فيها:

"فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تحية طيبة وبعد

يطيب لى باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم إلى فخامتكم والشعب المصرى بأسمى آيات التهنئة القلبية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، مسرى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومعراجه إلى السماوات العلى، تلك الذكرى التي ننهل من دروسها مزيد الثقة فيما عند رب العالمين جلّت قدرته، فندعوه أن يحرر أقصانا المحتل وأن يحفظ بلدنا وجميع بلاد المسلمين.



وإننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة، لنؤكد على تأييدنا الكامل لكل ما تتبنوه من سياسات وما تتخذونه من قرارات وإجراءات لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من استعادة أرضه المحتلة ووطنه المغتصب، فكنتم خير سند ودعم لهم مدافعاً عن حقوقهم وحرياتهم، فندعو الله عز وجل أن يرعاكم ويسدد خطاكم، ويُمكّن لبلادنا سُبل التقدم والازدهار، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وكل عام وفخامتكم بخير،،