خلال أيام.. تفاصيل جديدة بشأن لقاء بوتين وأردوغان في تركيا

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لمناقشة إنشاء مركز الغاز مع المسؤولين الأتراك خلال زيارته القادمة إلى تركيا.

وقال مسؤول تركي لرويترز الشهر الماضي إنه من المتوقع أن تتم زيارة بوتين إلى تركيا في 12 فبراير.

وفي وقت سابق، كشف مصدر في الرئاسة التركية أن بين القضايا التي سيبحثها الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين خلال لقائهما المرتقب في تركيا، توسيع استخدام الروبل والليرة في التجارة البينية.

ووفقا ل "روسيا اليوم"، قال المصدر: "توسيع استخدام العملتين الوطنيتين يتوسط القضايا المدرجة على جدول الأعمال الاقتصادي بين الجانبين. زعيما البلدين يوليان اهتماما كبيرا لهذه القضية، ويتابعان عن كثب البيانات ذات الصلة".

وأضاف: "مما لا شك فيه أن آفاق توسيع مجالات التجارة بالعملتين سيتم مناقشتها خلال زيارة بوتين المرتقبة إلى تركيا".

وفي وقت سابق، صرح مصدر دبلوماسي تركي بأن زيارة الرئيس الروسي إلى تركيا قد تتم مبدئيا في شهر فبراير، مشيرا إلى أن هذا يتوقف على جدول أعمال الرئيسين الروسي والتركي.