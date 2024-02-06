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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعداد غفيرة من الزائرين.. إجراءات ميدانية مشددة في المسجد النبوي

ارشيفي
ارشيفي

  
يتوافد علي المسجد النبوي أعداد غفيرة من المصلين والزائرين من مختلف الجنسيات،  حيث واكب ذلك جهود ميدانية تبذلها الجهات العاملة لتنظيم دخول وخروج آلاف المصلين خلال دقائق معدودة عبر 100 باب للمسجد النبوي.

وبحسب صحيفة سبق السعودية؛ فتتخذ إدارة الحشود، بالهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي إجراءات ميدانية على مدار الساعة بالتنسيق مع قوة أمن المسجد النبوي للحفاظ على أمن وسلامة أفواج المصلين، وانسيابية انتقالهم عبر الساحات الخارجية والممرات وإلى المصليات الداخلية والسطح حتى يأخذوا أماكنهم في أرجاء المسجد بيسرٍ وخشوع.

وتمثلت جهود التنظيم والإرشاد والتوجيه والمتابعة المستمرة للعاملين الميدانيين وعند الأبواب وقت الذروة بعد انقضاء الصلاة، وتنظيم الحشود، واستيعاب كثافة المصلين، في منع كل ما يعيق حركتهم، كحالات الجلوس في الساحات، وجميع السلوكيات الخاطئة، وحفظ الأمن، وتهيئة الممرات للصلاة في الروضة الشريفة خلال الأوقات المخصصة للرجال والنساء، وتشغيل كافة السلالم الكهربائية في منافذ الوصول إلى مرافق الخدمة، ومواقف السيارات أسفل المسجد النبوي.

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