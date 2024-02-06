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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

الحرية المصري يعد ورقة عمل حول المرحلة الثانية للحوار الوطني

أحمد مهني، نائب رئيس
أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى

أعلن النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، عن إعداد ورقة عمل تتضمن رؤية و مقترحات الحزب حول الوضع الاقتصادي وإرسالها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الأيام القادمة.

وأوضح مهني، أن الحزب يدرس تقديم مقترحات تتضمن تنشيط الحياة الاقتصادية من خلال الاستفادة بقدرات وثروات الوطن، والاعتماد على الناتج المحلي، وذلك تزامنا مع رؤية القيادة السياسية نحو الاستفادة من الثروات الطبيعية، مشيرا إلى أن هناك عدد من المناطق الصناعية التى تم تدشينها فى العصور السابقة وتحتاج لبعض الخدمات لتشغيلها مما يوفر فرص عمل كثيرة ويعود بالنفع للوطن فى عوامل أخرى.

وأضاف مهني أن ورقة العمل تتضمن كيفية الاستفادة من عضوية مصر للبريكس والتبادل التجاري، وكذلك فتح قنوات اتصال مما ينعش الحياة الاقتصادية فى مصر، موضحا أن مصر وضعت البنية التحتية للاستثمار والاقتصاد مما يتطلب الاستفادة منها فى الوقت الحالي والعبور من الأزمة.

أحمد مهني مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني

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