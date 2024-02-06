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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء نبيل يكشف عن إمكانية تعيين مدير فني وطني لخلافة فيتوريا.. فيديو

صدى البلد

كشف علاء نبيل، المدير الفني الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم، عن إمكانية تعيين مدير فني وطني لمنتخب مصر لخلافة البرتغالي روي فيتوريا، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الأقرب أن يكون المدير الفني الجديد أجنبيًا.

وقال علاء نبيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، بعد تعيينه مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة، «لم أجلس حتى الآن مع أعضاء مجلس الإدارة، وغدًا سأجلس مع مسؤولي اتحاد الكرة لمناقشة العديد من الملفات».

وأردف قائلًا: «يجب أن يكون هناك اهتمام كبير باللاعبين والإنفاق عليهم كي يصلوا إلى أعلى مستوى في الفترة المقبلة، وهدفي تثقيف اللاعبين وتطويرهم بجانب إعداد المدربين وتجهيزهم».

وتابع علاء نبيل: «أملي كبير في المنتخب الأولمبي أن يكونوا نواة للمنتخب الأول في الفترة المقبلة».

وأشار نبيل إلى أنه سيكون له دور في اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر ضمن اللجنة المعنية باختيار المدير الفني.

وقال علاء نبيل: «يجب أن يتم تخفيض متوسط أعمار اللاعبين في منتخب مصر لأن هدفنا التركيز على كأس العالم 2026».

وحول إمكانية تعيين مدير فني وطني لمنتخب مصر، قال علاء نبيل: «كل شيء وارد ومن الممكن الاعتماد على مدير فني وطني لخلافة روي فيتوريا في تدريب منتخب مصر، لكن الأمور تسير نحو تعيين مدير فني أجنبي وهو الأقرب».

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