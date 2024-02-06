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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صبحي يشهد فعاليات قافلة الشباب والمناخ بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

صدى البلد

 

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات قافلة الشباب والمناخ للتوعية البيئية والتغيرات المناخية، التي تنفذها الإدارة المركزية لتنمية النشء - الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

وذلك، ضمن جولاتها بالمحافظات، وبالتعاون منظمة اليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة، ومبادرة SRS في ضوء الحد من مسببات التغيرات المناخية، رفع الوعى العام بالظاهرة وأبعادها الاقتصادية والتعامل معها، بمشاركة مجموعة من الشباب وممثلي الجهات المشاركة، بحضور السيد جريمي هوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر.

وتفقد وزير الشباب والرياضة جناح قافلة الشباب والمناخ داخل معرض القاهرة الدولي الكتاب وتعرف على الأنشطة المقدمة للأسر والنشء وكيفية تقديم الخدمات الخاصة بالتوعية البيئة والتغييرات المناخية طوال فترة المعرض من خلال الألعاب والندوات، وتم عرض إحصائيات زوار الجناح اليومية ، حيث وصل عدد المستفيدين خلال اليوم الى ما يقرب من 4500 مستفيد.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على نهج الوزارة لتوعية النشء والشباب بالتغيرات المناخية المتلاحقة، وأهمية الحفاظ على البيئة من خلال حزمة من المشروعات والبرامج المختلفة بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالتغيرات المناخية والتحول للأخضر، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن قافلة الشباب والمناخ تُعد أحد أهم المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون من منظمة "اليونيسيف" للتوعية بالتغيرات المناخية، والنهوض بالتثقيف البيئي والعمل المناخي للأجيال القادمة.


واستكملت قافلة الشباب والمناخ أنشطتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، حيث تناول اليوم الثالث عشر من المعرض ورشة عمل حول تعريف التغيرات المناخية، ورش عمل حول حقوق الأطفال في العدالة المناخية، ورشة عمل حول زراعة الأسطح، أفلام بيئية، العاب "من سيربح علي الكربون"، ورشة عمل حول بيت صديق للبيئة، ورش عمل حول السياسات المناخية، وحملات توعية لزوار المعرض.

وشارك وفد من قافلة الشباب والمناخ بالجلسة الحوارية التي تناولت "مستقبل تنمية النشء والشباب بمصر"، وقد شارك فيها: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ومستر جيريمي هوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر، والعديد من قيادات الوزارة، وذلك بقاعة ضيف الشرف بمركز مصر للمعارض الدولية.

وتأتي قافلة الشباب والمناخ تنفيذاً لرؤية الحكومة المصرية بأجندة مناخية فعالة، وتلعب دور بالتصدي لتصورات الجمهور ووعية واستعداده للعمل، بهدف النهوض بالتثقيف البيئي والعمل المناخي من خلال كرفان التوعية البيئية، والذي يجوب محافظات الجمهورية كمبادرة وطنية تسعى لتمكين النشء والشباب للتفاعل مع قضايا تغير المناخ، ويستهدف توعية وتحفيز الشباب وتمكينهم من التفاعل الإيجابي مع قضايا البيئة والمناخ والنهوض بالثقافة البيئية والعمل المناخي للأجيال القادمة.

 

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