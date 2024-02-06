مصادر عسكرية سودانية: لا صحة لحدوث انقلابات بالجيش

نفت مصادر عسكرية سودانية صحة الأنباء المتداولة بشأن محاولة انقلاب في مدينة أم الدرمان بالسودان، واعتقال عشرات الضباط من الجيش جملة وتفصيلًا.

وبحسب العربية/الحدث؛ فقد أكدت المصادر اليوم الثلاثاء أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول وجود ترتيب لمحاولة انقلابية في البلاد انطلاقا من أم درمان لا أساس له من الصحة.

كما نفت الصادر أيضا حدوث أي اعتقال لأي من ضباط الجيش مؤخراً، في ضوء الترتيب لانقلاب أو حتى مخالفة تعليمات عسكرية.

و اعتبرت المصادر أن الهدف من تلك الشائعات خلق الاحباط والتشويش على عمليات التقدم والانفتاح التي تمت في مدينة أم درمان، مؤخراً من جانب القوات المسلحة.