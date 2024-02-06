عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يتابع المشروعات الجارية على أرض مطروح

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إجتماعاً مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض آخر مستجدات المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية على أرض المحافظة، وجهودها في تنفيذ الموجة الـ22 لاسترداد أراضي الدولة ، والموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة بها.

وناقش اللواء هشام آمنة مع اللواء خالد شعيب معدلات سير المشروعات الجارية بالمحافظة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الكهرباء والإنارة، وتحسين ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية، ومشروعات البنية التحتية التي ستخدم عملية الاستثمار والتنمية بالإضافة إلى معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2023/  2024 بمراكز المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تقديم مزيد من الخدمات وتحسين جودتها للارتقاء بحياة المواطنين لتقديم الأفضل لهم ولتحقيق الرضا نحو الخدمات المقدمة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمشروعات الجارية علي أرض محافظة مطروح في جميع القطاعات وعلى رأسها السياحية والتعليمية والخدمية والاستثمارية التنموية ، والتي يتم تنفيذها على أرض المحافظة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، والتي ستساهم في توفير فرص عمل جديدة لأهالي محافظة.  

وقال محافظ مطروح: مستمرون في تنفيذ خطط التنمية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف المراكز والمدن، لافتاً إلى افتتاحه أول شبكة صرف صحى بسيوة بتكلفة  ٨٥  مليون جنيه ، مشيراً إلى وجود فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛ لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة خاصة مشروعات الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والرصف ومشروعات البنية الأساسية؛ للمساهمة في التيسير على المواطنين من أبناء المحافظة وكذا المحافظات المجاورة.

التنمية المحلية محافظ مطروح المشروعات الجارية المحافظة هشام امنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

2300 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

وقع في شر أعماله.. كاميرا تفضح لصا حاول قتل عجوز هندية وسرقة ذهبها

تزوير توكيلات الرئاسة.. طنطاوى فى ورطة امام المحاكم..|شاهد

خلال ساعات.. الصندوق السيادي يحسم مصير طرح شركة وطنية و 4 عروض مقدمة للاكتتاب

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

اتفاق بين الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة لدعم مليون شخص في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الحلويات يصيب الأطفال بمرض خطير| تفاصيل

العلاج والوقاية.. عدم إنتظام ضربات القلب 

ياسمين عز تفجر مفاجأة غير متوقعة عن زواجها | تفاصيل

بالأحمر اللافت.. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

دوست فى الوحل.. خالد الصاوى يكشف أسرار مرضه وحياته الشخصية بفيلم وثائقى

ماريتا الحلاني تكشف حقيقة حملها.. تفاصيل

مبيصرفش على بنته .. حبس اللاعب السابق إبراهيم سعيد شهرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ