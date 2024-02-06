وزير التنمية المحلية يتابع المشروعات الجارية على أرض مطروح

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إجتماعاً مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض آخر مستجدات المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية على أرض المحافظة، وجهودها في تنفيذ الموجة الـ22 لاسترداد أراضي الدولة ، والموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة بها.

وناقش اللواء هشام آمنة مع اللواء خالد شعيب معدلات سير المشروعات الجارية بالمحافظة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الكهرباء والإنارة، وتحسين ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية، ومشروعات البنية التحتية التي ستخدم عملية الاستثمار والتنمية بالإضافة إلى معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية لعام 2023/ 2024 بمراكز المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تقديم مزيد من الخدمات وتحسين جودتها للارتقاء بحياة المواطنين لتقديم الأفضل لهم ولتحقيق الرضا نحو الخدمات المقدمة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمشروعات الجارية علي أرض محافظة مطروح في جميع القطاعات وعلى رأسها السياحية والتعليمية والخدمية والاستثمارية التنموية ، والتي يتم تنفيذها على أرض المحافظة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، والتي ستساهم في توفير فرص عمل جديدة لأهالي محافظة.

وقال محافظ مطروح: مستمرون في تنفيذ خطط التنمية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف المراكز والمدن، لافتاً إلى افتتاحه أول شبكة صرف صحى بسيوة بتكلفة ٨٥ مليون جنيه ، مشيراً إلى وجود فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛ لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة خاصة مشروعات الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والرصف ومشروعات البنية الأساسية؛ للمساهمة في التيسير على المواطنين من أبناء المحافظة وكذا المحافظات المجاورة.