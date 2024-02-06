طارق السعيد: أطالب اتحاد الكرة بالاستقالة بعد فشل المنتخب

طالب طارق السعيد نجم المنتخب الوطنى السابق باستقالة اتحاد الكرة بعد إخفاق الفراعنة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حالياً فى كوت ديفوار والخروج من دور الـ16.

أضاف السعيد خلال مداخلة هانفية مع الكابتن مجدى عبد الغنى على ملعب الشمس:"لا بد أن يكون هناك إصلاح للمنظومة من الجذور ونبتعد عن العشوائية فى الإدارة والقرارات".

تابع:" لا بد أن نبحث عن أشخاص مختصة فى العقود حتى لا نقع فى مأزق الشرط الجزائى،ونبحث عن أشخاص تفيد المنظومة الكروية،بعيدا عن العشوائية".

وواصل طارق السعيد:" حزين على مستوى المنتخب المصري والخروج بهذه الطريقة من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023،ونتمنى أن يكون الإصلاح من الجذور".

وأكمل:" بعد إخفاق المنتخب كان على اتحاد الكرة أن يقدم استقالته بسبب الإخفاق فى بطولة أفريقيا،وما تسسبوا فيه من حزن للشعب المصري،بعد الأداء السئ للمنتخب".

وأختتم طارق السعيد:" سمعت عن مفاوضات اتحاد مع كيروش ولا أعلم لماذا رحل من البداية،وأرى أن هناك عشوائية فى ملف اختيار المدرب الأجنبي القادم لمنتخب مصر".