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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: عبد الله السعيد أفضل لاعبي مصر في الـ12 عاما الماضية

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على ثقته فى نجاح عبد الله السعيد، الوافد الجديد للقلعة البيضاء مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المُقبلة.

وقال ميدو في لقاء له ببرنامج زملكاوي مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك، إن عبد الله السعيد، أحد أفضل لاعبي مصر خلال الـ12 عاما الماضية، إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق، ويملك قدرات فنية وعقلية احترافية كبيرة.

وأضاف مدرب الزمالك السابق، أن الحديث عن عامل السن لعبد الله السعيد غير منطقي، هو بمثابة الصفقة الأهم للنادي، وله أدوار كبيرة مع الفريق داخل وخارج الملعب.

وتطرق ميدو للحديث عن دور مجلس الإدارة الحالي، قائلا، المجلس يعمل على خدمة النادي ونجح في العبور بالقلعة البيضاء لبر الأمان.

وأتم، هدف المجلس وكل مُحب للزمالك أن يعود النادي لمكانه الطبيعي، وأثق أن البداية ستكون من مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

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