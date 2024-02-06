مران الأهلي| عمر كمال والزنفلي ينتظمان في التدريبات الجماعية

انتظما عمر كمال عبد الواحد، ومحمود الزنفلي؛ المنضمان حديثا للنادي الاهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي لقياسات بدنية قبل انطلاق المران الجماعي؛ للاطمئنان على حالتهما قبل الدخول في الوحدات التدريبية المخصصة لهما.

وحرص لاعبو الأهلي على الترحيب بالثنائي عمر كمال ومحمود الزنفلي قبل انطلاق فقرات المران.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.