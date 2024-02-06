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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب تناقش مستجدات الأوضاع في لبنان

رئيس لجنة الشئون
رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، آخر تطورات الأوضاع في لبنان، ومتابعة جهود الدبلوماسية المصرية لدعم وتعزيز استقراره، وإتمام الاستحقاق الرئاسي.

 

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن مصر حريصة كل الحرص على استقرار لبنان، وإنهاء حالة الفراغ الرئاسي، واستكمال انتخاب رئيس للبلاد.

 

وأشار إلى أن جهود مصر تسعى من أجل التوافق بين كافة الأطراف السياسية اللبنانية لاتمام الاستحقاق الرئاسي، ليتمكن لبنان من استكمال كافة مؤسسات الدولة بما يدعم الاستقرار في البلاد.

 

وأشاد أباظة، بمشاركة مصر فى اجتماع اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان، والتى تضم في عضويتها كلا من مصر، فرنسا، المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر، مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري.

 

ولفت إلى أن الاجتماع أكد على تقديم كافة أوجه المساعدة لتقريب المواقف بين الأطراف السياسية اللبنانية، دون تدخل أو افتئات على حق ومسئولية البرلمان اللبناني الحصرية في طرح الأسماء المرشحة للمنصب الرئاسي.

لجنة الشئون العربية احمد فؤاد اباظه لبنان

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