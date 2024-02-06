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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

100 مليار ريال.. أرقام مهمة للسياحة السعودية تكشفها سلطات المملكة

ارشيفي
ارشيفي

زار السعودية خلال العام 2023 100 مليون سائح منهم 77 مليون من الداخل و27 مليون من الخارج. 

ومن جانبه؛ أكد وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب أن السياج أنفقوا 100 مليار ريال.

وشدد خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان "أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030"، ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، علي ان إستراتيجية  ولي العهد الجديدة لـ2030 استهداف والوصول إلى 150 مليون سائح 80 مليون من الداخل و70 مليون من الخارج.

وأوضح  أن الدولة التزمت بتمويل برامج التدريب حيث تم تدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة في العام، منهم 15 ألف تدربوا في أفضل المعاهد في العالم للدخول في القطاع السياحي، منوهاً بدور صندوق تنمية الموارد البشرية في تحسين مستوى الرواتب.

وأكد الخطيب استمرار رحلة تحسين البيئة التشريعية وتحفيز الاستثمار حيث تم إنشاء صندوق التنمية السياحي الذي مول أكثر من 50 مشروعاً بقيمة تصل إلى 35 مليار ريال، الأمر الذي يجعل الاستثمار في القطاع السياحي من الأكثر جاذبية والأسهل بين دول العالم.

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