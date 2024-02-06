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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دار الإفتاء تذكر بقيام ليلة الإسراء والمعراج وصيام نهارها وأهم العبادات فيها

صدى البلد

ذكرت دار الإفتاء المسلمين بـ ليلة الإسراء والمعراج عبر منشور لها على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، فقالت من أراد قيام ليلة الإسراء والمعراج بشتى أنواع الذكر فهي تبدأ من مغرب يوم الأربعاء غدًا 26 رجب 1445هـ الموافق 7-2-2024 إلى فجر الخميس 27 رجب 1445هـ الموافق 8-2-2024.

وأشارت الى أن من أراد صيام النهار فهو يبدأ من فجر الخميس 27 رجب 1445هـ الموافق 8-2-2024 حتى مغرب نفس اليوم.

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وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يستحب إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالطاعات ومن أفضل الطاعات الصيام التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ومن لم يستطع الصيام، فعليه بإطعام الطعام، ومن لم يستطع فيخرج الصدقة، كلها طاعات يحبها الله تعالى.

من جانبه قال الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، إنه لم يرد نصا صريحا فى السنة النبوية المطهرة يوضح بأن صيام يوم الإسراء والمعراج كان سنة عن رسول الله، مضيفًا أن المشهور بين العلماء أن المسلمين يحتفلون بالإسراء والمعراج ليلة 27 من شهر رجب.

وأوضح «عامر» في تصريح له، أن شهر رجب يعتبر من الأشهر الحرم الذى يستحب فيها الصيام والإكثار من الأعمال الصالحة، مؤكدًا أنه لا يجوز للمسلم أن يصوم شهر رجب كاملًا لأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- لم يصم شهرًا كاملًا سوى شهر رمضان المبارك.

ليلة الإسراء والمعراج صوم ليلة الإسراء والمعراج

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