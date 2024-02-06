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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أمانة مستقبل وطن أسيوط تناقش خطة عملها خلال الفترة القادمة

صدى البلد

عقدت أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بحزب مستقبل وطن أسيوط برئاسة هاني سلطان، اجتماعها التنظيمي الدوري تحت رعاية المهندس "ياسر عمر" أمين الحزب وبحضور أعضاء هيئة مكتبها وأمناء المراكز المختلفة بالمحافظة.

وناقش الاجتماع ما تم إنجازه من الأنشطة خلال الفترة السابقة وخطة عمل الفترة القادمة وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بأسيوط.

وفي بداية الاجتماع أشاد هاني سلطان بالمجهود اللافت الذي بذلته الأمانة ضمن منظومة عمل حزبية متكاملة خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

كما ناقش الاجتماع تحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة من بين مجموعة من المقترحات في مقدمتها تنظيم القوافل البيئية ومسابقات القرآن الكريم وتنظيم القوافل الطبية والتعاون مع الأمانات المتخصصة في هذا الشأن، فضلاً عن إمكانية تقديم بروتوكولات تعاون مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية، كما تناول الاجتماع إمكانية تنظيم جولات ميدانية في المستشفيات الحكومية والجامعية، فضلا عن عقد جلسات حوارية مع المسئولين المعنيين في قطاع تنمية الموارد والخدمة المجتمعية.

واستعرض الاجتماع كافة الرؤي والمقترحات المتعلقة بتحسين خدمات المواطن ومناقشة سبل دعم الجمعيات الأهلية في كل المراكز وعمل دورات تدريبية لبناء قدرات العاملين بها ورفع مهاراتهم وكذلك بحث آلية التعاون مع الرائدات الاجتماعيات في التوعية بكافة برامج التربية الأسرية والصحة الإنجابية وبرامج وعي ومودة.

أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية مستقبل وطن ياسر عمر

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