قطع المياه عن قرى شبين القناطر بسبب عطل في الخط الرئيسى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه عن قرى القشيش والحزانية والعطارة وشرق نوى مركز شبين القناطر، وذلك نتيجة عطل مفاجئ بخط المياه الرئيسى قطر 800 مم المغذى لتلك القرى.

ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، فضلا عن توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرى المتأثرة من الانقطاع.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقليوبية، إلى أنه تم الدفع بفرق العمل الفنى لإصلاح العطل، والعمل على إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح، والتأكد من صلاحية المياه للشرب.