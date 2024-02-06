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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على تفاصيل قرض الألواح الشمسية

صدى البلد

يقدم بنك الإمارات دبي الوطني – مصر قرضاً شخصياً لتمويل شراء الألواح الشمسية، ويأتي هذا القرض من بنك الإمارات دبي الوطني – مصر تماشياً مع خطته الاستراتيجية التي تسعى لتبني نهج مستدام وشامل يشجع على الوعي البيئي والاستفادة من الطاقة الشمسية، ويتوافق في الوقت نفسه مع استراتيجية الاستدامة للدولة ورؤية مصر٢٠٣٠ فيما يتعلق بنظام بيئي متكامل ومستدام ، وكذلك في إطار جهود البنك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وخاصة الطاقة النظيفة.

ويهدف هذا القرض إلى توفير حلول ذكية للعملاء حيث يتيح تمويلًا يصل إلى 100٪ من التكلفة الإجمالية للألواح الشمسية يبدأ من ١٠٠ ألف جنيه مصري وبحد أقصى مليون جنيه، وبفترة سداد تصل إلى ٧ سنوات وبأسعار فائدة تنافسية. ويُعتبر بنك الإمارات دبي الوطني - مصر رائدًا في تقديم حلول تمويلية متطورة لتلبية احتياجات العملاء بطريقة فعّالة ومستدامة.

وتعليقا على طرح قرض الألواح الشمسية ، صرح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر: "يساهم هذا القرض في تعزيز التزام البنك المستمر وجهوده المتواصلة في مجال الاستدامة بالتماشي مع خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية. كما يهدف إلى دعم رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها للتنمية المستدامة في عام ٢٠٣٠. ويكتسب هذا الدعم أهمية بالغة إذ يقدم حلاً لتلبية الاحتياجات من الطاقة بطرق مستدامة وفعّالة دون الإضرار بالبيئة."

وعن أهمية قرض الألواح الشمسية قال أمجد دومه، رئيس قطاع الاستراتيجيات والاستدامة ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر: "إن قرض الألواح الشمسية يأتي تحقيقا لعدة أهداف يتبناها بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، من أهمها المساهمة في تحدي التغير المناخي، والحفاظ علي البيئة، وكذلك تنمية مجالات الطاقة المتجددة؛ ويعد القرض بمثابة حافز لتمكين الأفراد من المشاركة الفعالة في الحد من الأثر البيئي للانبعاثات الكربونية الناتجة من قطاع الطاقة."

يعد هذا القرض الشخصي فرصة متميزة تمكن العملاء من استخدام الألواح الشمسية والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة لأنه يوفر تمويل يصل إلى 100٪ من التكلفة الإجمالية بشروط سداد مرنة، ولذلك بفضل هذا القرض، يمكن للعملاء استخدام الطاقة النظيفة والمساهمة في تخفيض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.

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