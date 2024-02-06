مران الزمالك اليوم يهتم بالجانب الخططي

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة تحت قيادة جوزيه جوميز المدير الفني خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتم التركيز خلال هذه الفقرة على جانب خططي خاص بالضغط على المنافس بأكثر من طريقة .

وشهدت الفقرة الخططية مشاركة جميع اللاعبين بما فيهم حراس المرمى، وقام جوزيه جوميز المدير الفني بعقد أكثر من محاضرة فنية داخل أرضية الملعب نقل فيها التعليمات للاعبين وحرص على تصحيح الأخطاء.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.