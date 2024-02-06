التنمية المحلية: تشغيل 183 مجمعا للخدمات الحكومية بالمرحلة الأولى لـ حياة كريمة

حياة كريمة.. قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم تسليم وتشغيل 183 مجمعا للخدمات الحكومية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أصل 332 مجمعًا جاري تأسيسها.



لخدمة مواطني قرى حياة كريمة

وأضاف “قاسم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الثلاثاء، أن هذه المجمعات تهدف لخدمة مواطني قرى حياة كريمة، متابعًا أن هذه المجعات تقوم بتقديم كافة الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية داخل مختلف القرى والمراكز.



وأشار الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أن المجعمات التي تقدمها حياة كريمة تقدم أيضًا خدمات التوثيق والبريد و خدمات التضامن الاجتماعي و التموين وغيرها من الخدمات الأخرى، كما توفر هذه المجمعات عناء الذهاب إلى عاصمة المدينة أو المحافظة للحصول على هذه الخدمات.