عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنمية المحلية: تشغيل 183 مجمعا للخدمات الحكومية بالمرحلة الأولى لـ حياة كريمة

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية

حياة كريمة.. قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم تسليم وتشغيل 183 مجمعا للخدمات الحكومية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أصل 332 مجمعًا جاري تأسيسها.
 

txt

حل سحري لمشاكل البطالة.. تدشين 81 ألف مشروع صغير خلال 3 سنوات|تفاصيل

txt

القاهرة الإخبارية: إطلاق نار فى محيط محكمة باسطنبول ومقتل مسلحين

 لخدمة مواطني قرى حياة كريمة

وأضاف “قاسم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الثلاثاء، أن هذه المجمعات تهدف لخدمة مواطني قرى حياة كريمة، متابعًا أن هذه المجعات تقوم بتقديم كافة الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية داخل مختلف القرى والمراكز.
 

وأشار الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أن المجعمات التي تقدمها حياة كريمة تقدم أيضًا خدمات التوثيق والبريد و خدمات التضامن الاجتماعي و التموين وغيرها من الخدمات الأخرى، كما توفر هذه المجمعات عناء الذهاب إلى عاصمة المدينة أو المحافظة للحصول على هذه الخدمات.

حياة كريمة التنمية المحلية التضامن الاجتماعي قرى حياة كريمة خالد قاسم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية بالاسم.. ظهرت الآن

محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى فيتوريا بعد إقالته من المنتخب

مدرب وطني.. مصادر : حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وصول أحمد الطنطاوي لمحكمة جنح المطرية لبدء جلسة محاكمته

بعد انخفاض قيمة الأعلاف.. اعرف أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

ليلة القبض على نجمة آراب آيدول| فنانة شهيرة في قبضة الأمن.. وهذا أول منشور من السجن

اللي معاه يخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار بـ مليون جنيه

موضوعات متعلقة

حل سحري لمشاكل البطالة.. تدشين 81 ألف مشروع صغير خلال 3 سنوات|تفاصيل

القاهرة الإخبارية: إطلاق نار فى محيط محكمة باسطنبول ومقتل مسلحين

عاجل| وزير الخارجية الأمريكي يصل القاهرة في إطار زيارته للمنطقة

مخاطر عادة التدخين.. و3 طرق للإقلاع عنها| تعرف عليها

الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجـ.زرة خلال الـ24 ساعة الماضية

تلف بيولوجي وكيميائي.. تفاصيل إنقاذ سجلات قناة السويس بمكتبة الإسكندرية|شاهد

قصر باكنجهام يعلن إصابة ملك بريطانيا تشارلز الثالث بالسرطان|تفاصيل

فيضانات تجتاح ولاية كاليفورنيا الأمريكية إثر أمطار وعواصف عاتية|شاهد

ترشيحاتنا

نسبة النجاح 71%.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالبحر الأحمر

رئيس الوزراء : إعادة النظر في نطاقات الارتفاعات للمباني الفندقية

الأرجنتين تعلن نقل سفارة بلادها إلى القدس

نجم الأهلي يفجر مفاجأة بشأن مدرب منتخب مصر.. القرار الرسمي خلال ساعات

يعاني من صدمة نفسية.. هل يعتزل محمد أبو جبل كرة القدم؟

يعود للرومان .. اكتشاف أول مدفن سريري ومدبغة بهذه المدينة| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. ياسمين عز تفجر مفاجأة عن زواجها.. صور إنجي خطاب بعد اعتزالها.. تحذير من حلويات تباع بالأسواق تسبب مرضا خطيرا

يعود للرومان .. اكتشاف أول مدفن سريري ومدبغة بهذه المدينة| صور

متجوزة في السر.. إطلالات ياسمين عز المثيرة للجدل على السوشيال ميديا.. صور

وقع في شر أعماله.. كاميرا تفضح لصا حاول قتل عجوز هندية وسرقة ذهبها

فيديو

عشان ابنك مايتوهش.. مواطن صيني يبتكر طريقة مذهلة ورخيصة لتحديد المواقع| شاهد

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

دوست فى الوحل.. خالد الصاوى يكشف أسرار مرضه وحياته الشخصية بفيلم وثائقى

ماريتا الحلاني تكشف حقيقة حملها.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ