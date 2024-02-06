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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يسلم 10 قوارب لصيادين من الأسر الأولى بالرعاية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قام اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتسليم  الدفعة الأولى المكونة من عدد 10 قوارب صيد  لعدد 10 صيادين من أبناء المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية يتم توزيعها عليهم بالمجان، تمهيداً لبدء النشاط بمحافظة القليوبية وتسليم دفعات أخرى لصيادين آخرين للعمل على دعم هذه الفئة وفتح باب رزق لهم .


يأتى ذلك في إطار تنفيذ محاور الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان والعمل على خدمة الأسر الأولى بالرعاية وبالتعاون مع  مديرية التضامن الإجتماعي ومؤسسات المجتمع الأهلي.
 

من جانبه قدم محافظ القليوبية  الشكر  لمؤسسه شفا مصر للأعمال الخيرية على التعاون المثمر وحرصها على دعم الأسر الأولى بالرعاية من الصيادين، والتنسيق لتسليم دفعات أخرى لمنع القوارب القديمه التي كانوا يستخدمونها وتشكل خطرا على حياتهم، مشيرا إلى أن المحافظة حرصت على إنهاء كافة التراخيص اللازمة لهم بالتنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ومكتب مصايد مدينة بنها، وإصدار الشهادات التأمينية اللازمة لجميع الصيادين المقيدين .


وأكد المحافظ خلال لقائه بالصيادين  دعمه واهتمامه بهم وتمكينهم اقتصاديا وحمايتهم اجتماعيا وأسرهم، وتيسير سبل العيش الكريم لهم مطالبا منهم العمل على صيانتها وتوفير سبل الأمان حفاظا على أرواحهم وأسرهم ، ومؤكدا أيضا على دعمه المتواصل لبرامج وسياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي التي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي ،والتي تستهدف مكافحة شاملة للفقر لتحويل الفقراء من متلقي للمساعدات إلى قوة إنتاجية.

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