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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول ظهور لـ محمد الشناوي في التتش بعد إجراء عملية بالكتف ..شاهد

صدى البلد

شارك اللاعب أحمد حسن صورة محمد الشناوي في التتش بعد إجراء عملية في الكتف عبر صفحته على فيسبوك. 

 

وكتب أحمد حسن :"أول ظهور لـ محمد الشناوي فى التتش بعد إجراء عملية في الكتف".

عقد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي اجتماعا مع  محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، صباح اليوم على هامش المران الجماعي.

وحرص مدير الكرة على الاطمئنان على الشناوي مع بداية مرحلة العلاج الطبيعي الخاص به ضمن المرحلة الأولى للتأهيل بعد الجراحة التي خضع لها في الكتف بأحد المستشفيات المتخصصة في ألمانيا.

وخاض محمد الشناوي جلسة علاج طبيعي في الجيم صباح اليوم ضمن البروتوكول العلاجي المحدد له بعد الجراحة.

 

 

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

 

 

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