بنك البركة يشارك في أكبر صفقة تمويل مشترك

شارك بنك البركة فى أكبر صفقة تمويل مشترك متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية فى مصر و تبلغ قيمة الصفقة حوالى 5.5 مليار جنيه مصري، لصالح شركة جيزة سيستمز وشركة فاز للحلول المتكاملة، وذلك بهدف إعادة تمويل التسهيلات القائمة بشروط أفضل وبتكاليف تمويل أقل.

وتعد الصفقة، والتي تمت بضمان الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات الشركة الرائدة في تمكين التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية والمنطقة، هي أول تمويل ثنائي الهيكلة متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في مصر بصيغتي المضاربة والمرابحة.

إذ تهدف لدعم نمو وتوسيع وتطوير أعمال شركات solutions التابعة في المنطقة، إضافة إلى دعم توسعات شركتي جيزة سيستمز وفاز للحلول المتكاملة عبر زيادة محفظة مشروعاتهما، والتوسع في تقديم الحلول التكنولوجية المتكاملة في عدة مجالات؛ منها الاتصالات والبنية التحتية والبترول والغاز والنقل والأبنية الذكية ومجالات التصنيع.

وفي هذا السياق، صرح الأستاذ/ حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس الإدارة، قائلاً: "تؤكد مشاركة بنك البركة في صفقة التمويل المشترك على التزامه الراسخ نحو تلبية احتياجات المؤسسات الكبرى ودعم نمو الأعمال بما يعزز الحلول التمويلية المبتكرة والمستدامة؛ تماشياً مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ولا تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية مكانتنا كلاعب رئيسي في قطاع التمويل الإسلامي فحسب، بل تعكس حرصنا المستمر على المساهمة في التنمية الإقتصادية. وبينما نمضي قدمًا، يظل بنك البركة واثقًا من قدرته على المساهمة في ازدهار الشركات من خلال مثل هذه المبادرات المالية، مع الالتزام بالقيم التي تحدد هويتنا كمؤسسة مالية إسلامية رائدة."