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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي فرصة مهمة لطرح رؤيتها للتنمية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال، على أهمية المنتدى الحضري العالمي الذي يعد ثاني أهم حدث عالمي على أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ والتي استضافتها مصر بنجاح شهد له العالم خلال عام 2022 بمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن استضافة مصر للمنتدى فرصة مهمة لتقديم رؤيتها للتنمية الحضرية، ونموذجها الفريد في مواجهة العشوائيات والقضاء عليها، وتخطيط المدن، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد كبير من المدن الذكية الجديدة، والنهضة التي حققتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة اليوم الثلاثاء مع وفد منظمة (UN Habitat) وأعضاء اللجنة التنسيقية لمنتدى القاهرة الحضري العالمي 2024.

وأشار محافظ القاهرة إلى حرص الحكومة المصرية، بجميع وزاراتها وهيئاتها على الإعداد الجيد للدورة القادمة من المنتدى الحضري، لتخرج بالصورة التي تليق بالدولة المصرية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر خلال استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ، ليضاف إلى رصيدها الحضاري والعمراني محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وأوضح أن مصر تشهد حركة عمران غير مسبوقة وهو ما يعبر عن رؤية شاملة لمعالجة قضايا التحضر والتنمية في مصر.

وأكد أعضاء الوفد أن القاهرة كانت الاختيار الأفضل الذي قُدم للأمم المتحدة، وفقًا لمعايير مرتبطة بقدرة الدولة على الاستضافة، وإمكانات الإعاشة والتنقل واللوجيستيات بالإضافة إلى سابقة تنظيمها لمؤتمرات على نفس المستوى والحجم والأهمية.

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