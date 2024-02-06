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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسماء الفائزين بتأشيرات قرعة رحلة الحج بنقابة الصيادلة

الصيادلة- أرشيفية
الصيادلة- أرشيفية

قالت النقابة العامة لصيادلة مصر، إن المستشار محمد فكري الحارس القضائي للنقابة، والدكتورة فاتن عبدالعزيز عضو لجنة إدارة النقابة، أجريا اليوم الثلاثاء 6 فبراير قرعة علنية لتأشيرات رحلة الحج لهذا العام 2024، والمخصصة من قبل وزارة الصحة للصيادلة، وذلك بحضور عدد من الصيادلة المتقدمين بالقرعة والبالغين 41 صيدلياً.

 

وأسفرت القرعة بحسب بيان صادر عن النقابة قبل قليل عن فوز كلاً من:

  • د/عبد الرحمن أحمد فوزي عبد الله
  • د/محمد أحمد كمال عطية
  • د/أحمد رفعت إبراهيم إبراهيم
  • د/أسماء محمد مصطفى أحمد

وأشار البيان: كما تم سحب 6 أسماء في قائمة الاحتياطي للحصول على التأشيرة حال تراجع أحد الفائزين الأربعة عن التأشيرة.

وأوضح البيان: من المقرر استيفاء الصيادلة الفائزين للأوراق المطلوبة والتنسيق مع مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي لاستكمال الإجراءات.

واختتم البيان: تهنئ نقابة صيادلة مصر الصيادلة الفائزين، سائلين الله عز وجل ان يجعل لهم حجا مبروراً وذنباً مغفوراً وان يتقبل منهم جمعياً.

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