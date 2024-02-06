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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 38 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء - ارشيفية
ميناء - ارشيفية

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ، وغادرته 9 سفن ، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 38 سفينة حاويات وبضائع عامة.
وذكرت هيئة الميناء - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن الميناء استقبل أيضا السفينة ( PROFESSOR – B ) والتي ترفع علم جزر كوك القادمة من أوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 5768 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.
وأوضحت أنه جرى مغادرة 4 قطارات بحمولة إجمالية 4986 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي و كفر الشيخ ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5019 شاحنة.
وأضافت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 88235 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124352 طنًا .
وأفادت بأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29378 طنا ، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63731 طنا.

م ع/ارم
/أ ش أ/

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