تداول 38 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ، وغادرته 9 سفن ، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 38 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكرت هيئة الميناء - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن الميناء استقبل أيضا السفينة ( PROFESSOR – B ) والتي ترفع علم جزر كوك القادمة من أوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 5768 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

وأوضحت أنه جرى مغادرة 4 قطارات بحمولة إجمالية 4986 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي و كفر الشيخ ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5019 شاحنة.

وأضافت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 88235 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124352 طنًا .

وأفادت بأن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29378 طنا ، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 63731 طنا.

م ع/ارم

/أ ش أ/