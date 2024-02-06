غدا.. قطع المياه بمدينة المنصورة لإجراء أعمال صيانة طارئة

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن قطع المياه غدا الاربعاء من الساعة 12 ليلا حتى الساعة 5 من صباح بعد غد الخميس ولمدة 5 ساعات عن بعض المناطق بمدينة المنصورة لاجراء اعمال صيانة طارئة علي خط 12 بوصة بولي ايثلين بمدينة المنصورة.

وأوضح ان بعض المناطق بمدينة المنصورة سوف تتأثر بهذا الانقطاع وتشمل شارع الجمهورية ابتداء من فندق رمادا وحتي فيلا غيث نطاق حى غرب المنصورة..

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءا على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.

ووجه "مختار" لمحاسب احمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة بالتنسيق مع مسئولى الشركة لسرعة العمل وانهاء الاعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة اخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدا على اهمية اتباع الاصول الهندسية الواجبة لاعمال الصيانة المشار اليها.

وتهيب محافظة الدقهلية المواطنين قاطني الاماكن المتأثرة بانقطاع المياه وكذا الوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز ، ضرورة العمل على اتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.