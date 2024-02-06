الشعب الجمهوري يطلق قافلة طبية مجانية لعلاج أمراض الفم والأسنان بالجيزة

أطلق حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، قافلة طبية مجانية مكبرة لعلام أمراض الفم والأسنان، ودورات لمحو الأمية وتعليم الكبار بمركز ومدينة أوسيم، وذلك برعاية وتنظيم النائب طارق الطويل، أمين مساعد الحزب بالجيزة، وتوجيهات اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب الأمين العام للحزب، السيد أحمد الألفي، الأمين المساعد لشئون التنظيم، المستشار أحمد حبيب، أمين عام الحزب بالجيزة .

وقد لاقت القافلة الطبية التي أقيمت في قرية شنباري بأوسيم إقبالا كبيرا من الأهالي بلغ تعدادهم 600 مواطن، وقد أقيمت القافلة عن طريق 11 عيادة قدمت خدمات الكشف بالمجان وحشو عادي وحشو عصب وتنظيف الأسنان من الجير وأسنان الأطفال وعمليات تجميل جراحية بالأسنان .

كما نظمت أمانة الحزب بأوسيم، تحت رعاية النائب طارق الطويل، دورات محو أمية وتعليم الكبار، تقام على مدى ثلاثة أيام كل أسبوع إلى أن تنتهي الدورة ويعقد امتحان للملتحقين بها وتخريجهم .

وقال النائب طارق الطويل، أن الحزب مستمر في تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والمحلية لأهلنا بالمحافظة وعلى كافة المراكز أجمع وذلك لتخفيف العبء عنهم .