استشهاد 14 فلسطينيا جراء استهداف الاحتلال لمدرسة غرب خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين، بعد استهداف الاحتلال مدرسة الحناوي في حي الأمل، غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وصباح اليوم، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد عدد كبير من الفلسطينيين في غزة خلال الساعات الماضية بفعل الغارات والهجمات الصهيونية المستمرة في حرب الإبادة، وفق ماذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27,585 والمصابين إلى 66,978، بمجموع 94563 ألف ما بين شهيد ومصاب.

ولفتت صحة في غزة إلى أن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و143 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.