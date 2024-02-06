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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الخاصة الأوكرانية توجه ضربة موجعة للجيش الروسي في البحر الأسود

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الثلاثاء، بأن القوات الخاصة الأوكرانية نفذت عملية على منصة حفر استولت عليها روسيا قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.

واستخدمت القوات الروسية منصة الحفر للسيطرة على جزء من البحر الأسود وضبط النيران باتجاه جنوب أوكرانيا، وفقًا لمقطع فيديو نشرته القوات الخاصة الأوكرانية على الإنترنت.

وأظهر الفيديو مجموعة من القوات الخاصة الأوكرانية وهي تهبط على المنصة وتقوم بالبحث عن المعدات، بما في ذلك الرادار ونظام تعزيز الإشارة بدون طيار، بحسب ما أورده موقع "كييف اندبندنت".

وبعد الاستيلاء على المعدات، قامت المجموعة بتركيب ألغام على المنصة ثم انسحبت، بحسب الفيديو تم تفجير صاري هوائي المنصة.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات، في الأول من فبراير، إن أوكرانيا لديها "أدوات" معينة تحت تصرفها، مما يعني أنها تستطيع ضرب أهداف عسكرية روسية تحتل شبه جزيرة القرم "بشكل منهجي ومنتظم".

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