جيش الاحتلال يجري مناورة تحاكي اختطاف فلسطينيين على يد مستوطنين

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجرى مناورة تحاكي اختطاف فلسطينيين في الضفة الغربية على يد مستوطنين.

من جانبه، طالب مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإجراء تحقيق من جيش الاحتلال فيما يتعلق بالتمرين الذي يحاكي اختطاف فلسطيني على يد مستوطن.

وأشار مكتب نتنياهو إلى تدريبات جيش الاحتلال المكثفة التي تحاكي سيناريوهات متطرفة في الضفة الغربية، وقال إن "هذا السيناريو الوهمي منفصل عن الواقع، وهو غير مناسب ويلحق الظلم بمجتمع كامل وعزيز من المستوطنين في وقت يعاني فيه العديد منهم".

وأجرت القيادة المركزية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، تدريبا في الضفة الغربية يحاكي عملية اختطاف مواطن فلسطينيين من قبل مستوطنين يهود.

وكجزء من التدريبات التي شارك فيها مسؤولو الشاباك الذين يتعاملون مع الجريمة القومية أيضا في ممارسة سيناريو اختطاف مواطن فلسطيني من قبل اليهود.

وأثارت طبيعة التمرين غضب رؤساء بلديات الضفة الغربية الذين دعوا إلى طرد كل من شارك في صياغة التدريب في مثل هذا الوقت.