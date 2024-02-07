الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو لأحد الأطباء وهو يحذر من تقديم الحلويات المصنعة للأطفال وذلك بسبب أضرارها الجسيمة.

شاهد الفيديو:

قال الطبيب إن تناول الأطفال للحلويات المصنعة هو أحد أهم الأسباب لـ فرط الحركة لدى هؤلاء الأطفال، وذلك لإحتوائها على بعض المكونات مثل الألوان الصناعية والتي تؤدي إلي تكوين السموم في الجسم.

أضاف الطبيب في الفيديو المتداول، أن الحلويات المصنعة تؤثر على جهاز المناعة ولا يستطيع الجسم مقاومة الأمراض و يصبح ضعيفا في مواجهة أي مرض.

وأكد أنه يجب منع الأطفال من تناول الحلويات المصنعة لما تحتويه من المخاطر الصحية التي يجب تجنيبهم لها.