السنغال.. المعارضة تحتج على تأجيل الانتخابات الرئاسية في داكار

يحتج زعماء المعارضة في السنغال على خطوة تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير، بينما يقول بعض المحللين إن التأجيل يضر بسمعة السنغال كمنارة للديمقراطية.

وأعلن الرئيس ماكي سال التأجيل في نهاية الأسبوع الماضي، قائلاً إنه ضروري بسبب مزاعم الفساد في القضايا المتعلقة بالانتخابات واستبعاد بعض المرشحين البارزين، بما في ذلك عثمان سونكو، الذي جاء في المركز الثالث في انتخابات 2019، وكريم واد، نجل الرئيس السابق عبد الله واد، بحسب ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.

وقال لويد كوفيا، المدير المساعد لمركز حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة بريتوريا في جنوب أفريقيا، إن “البعض يقول بسبب الفوضى السائدة في السنغال، حيث يُسجن بعض زعماء أحزاب المعارضة، ومن بينهم سونكو، وهو أمر مقلق حقا... الانتخابات لن تكون انتخابات شرعية».

وصوت البرلمان السنغالي أمس الاثنين لصالح تأجيل الانتخابات حتى ديسمبر المقبل وكانت العملية البرلمانية فوضوية حيث رافقت قوات الأمن بعض المشرعين المعارضين أثناء محاولتهم منع التصويت.

وقدم حزبان معارضان يوم الاثنين التماسا للمحكمة للطعن في التأجيل.

قال أنتا بابكر نجوم، المرشح الرئاسي عن حزب البديل من أجل خلافة المواطن، "هذه هي الميزانية العمومية للرئيس ماكي سال. إنه أمر مزعج، لأنه كاد أن يغادر ورأسه مرفوع؛ ولكن الآن، لسوء الحظ، يظهر حقيقته، إنه انقلاب دستوري ولن نقبله".

وفي يولي ، بعد اشتباكات دامية احتجاجاً على احتمال ترشح سال لولاية ثالثة، قال إنه لن يسعى لولاية ثالثة.